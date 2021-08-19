В российской Калмыкии в четверг, 19 августа, произошло жуткое ДТП: здесь столкнулись легковушка и грузовик. В результате погибли пять человек, среди которых трое - дети.

Об этом со ссылкой на доклад спасателей сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Происшествие случилось на трассе Р-216. Легковая машина "Ниссан" столкнулась с "КамАзом". В кошмарной аварии погибли пятеро: двое взрослых и трое детей.

Напомним, "Страна" писала о другом ДТП при участии сразу четырех грузовых автомобилей. Авария произошла 17 августа в Днепропетровской области. ДТП забрало здесь жизнь одного человека, также известно о четырех пострадавших, их доставили в больницу.

Кроме того, мы сообщали, что 1 августа на трассе Киев-Чоп грузовик столкнулся с легковушкой. На месте происшествия погиб один человек - пассажир легковушки. Травмы в ДТП получил водитель авто, его также направили в больницу для получения медпомощи.

Также мы писали, что в конце прошлого месяца в Киеве автомобиль с коровами в прицепе попал в аварию, столкнувшись с велосипедистом. В результате ДТП погибли животные, которых перевозил водитель.