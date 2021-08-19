Президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявивший о появлении в Украине офиса "Крымской платформы" (КП) в стране, считает, что в рамках инициативы КП должен нарабатываться и вопрос о признании крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналистам из Крыма, которое записали на острове Змеиный во время рабочей поездки Зеленского десятью днями ранее, сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 19 августа.

Лидер нашей страны заявил, что этот вопрос о признании крымскотатарской национально-территориальной автономии поднимается уже не первый год, добавив, что по нему уже есть определенные наработки. При этом Зеленский добавил, что подготовленные проекты не были согласованы ни с ОП, ни с крымскотатарским сообществом.

Поэтому, считает президент, этим "очень важным шагом" должна заниматься "Крымская платформа". В частности, "изучить именно это законодательство и предложить президенту уже согласованный с коренным населением Крыма законопроект".

Напомним, в мае текущего года стало известно, что президент Украины хочет закрепить статус крымских татар в качестве коренного народа в Украине. Также тогда в видеообращении Зеленский рассказал про стратегию по развитию крымскотатарского языка до 2032 года. В июле он подписал инициированный им же закон "О коренных народах Украины", согласно которому коренными народами страны, сформировавшимися на территории полуострова, являются, в частности, и крымские татары.

Также мы писали, что в День крымскотатарского флага в МИД Украины потребовали от РФ прекратить репрессии в отношении украинцев и крымских татар.

Между тем, за день до 30-летия Независимости Украины в стране проведут первый саммит "Крымской платформы", где планируют обсудить планы возвращения аннексированного Крыма в состав Украины. На встречу приедут около 40 представителей разных стран. Прибытия делегаций будут ждать в выставочном центре "Парковый", где и состоится саммит, к 11:00-11:30.

Подробнее о плане проведения проведения саммита "Крымская платформа" "Страна" рассказывала в отдельном материале.