Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план развития военно-морского флота, который должен пройти в три этапа. В рамках этого плана через 14 лет (в 2035 году) планируют по сути спустить на воду новый флот.

Об сообщает пресс-служба Офис главы государства.

По словам украинского лидера, первый этап развития должен быть осуществлен до 2024 года, второй - до 2030-го, а третью часть плана, то есть строительство большого флота планируют реализовать к 2035.

При этом уже сейчас в нашей стране строят инфраструктуру для создания флота и планируют развивать военно-морские базы. Первая такая база будет строиться в Бердянске и Украина уже получила поддержку этого проекта от Великобритании.

Кроме того, Зеленский планирует обсудить развитие ВМС Украины на встрече с президентом США Джо Байденом.

Ранее мы писали, что вышеупомянутая встреча Зеленского с американским коллегой снова перенесена. Это связано с расширением формата переговоров, лидеры, кроме всего прочего, побеседуют и один на один.

Напомним, в июле президент Зеленский рассказал, что уже в 2023 году в Украине появится собственный собственный военный корабль, постройка которого уже идет в Турции. Именно Турция, по словам президента, поддерживает развитие ВМС Украины.

Также сообщалось, что в Украине уже в следующем году может появиться флот из небольших кораблей с современными ракетами, который страна получит от США и Великобритании.