Встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, которая должна была состояться 30 августа, перенесли на 1 день.

Об этом в ходе брифинга 19 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трансляция велась в Facebook.

Зеленский встретится с Байденом 31 августа. По словам Кулебы, перенос связан с тем, что формат переговоров расширили: президенты, помимо прочего, поговорят один на один. Ранее были запланированы переговоры только при участии делегаций сторон.

Напомним, Владимир Зеленский полетит в Штаты с визитом 29 августа. В рамках рабочей поездки он намерен встретиться с украинской диаспорой и, возможно, американскими бизнесменами.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее анонсировал, что во время переговоров с Байденом Зеленский обсудит три блока вопросов: политический, экономический и связанный с Донбассом и Крымом.

Также мы писали о том, что встреча Байдена и Зеленского ранее уже переносилась. Украинская сторона планировала провести ее еще в июле, однако в Белом доме были не готовы принять Зеленского в это время и назначили встречу на конец августа.