Саммит "Крымской платформы" ("КП"), который пройдет в Киеве за день до Дня Независимости Украины с участием около 40 представителей разных стран, охватит все важнейшие проблемы аннексированного полуострова, в частности гуманитарные и вопросы безопасности.

Кроме того, в Украине появится постоянный офис "Крымской платформы".

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, который впервые о создании "КП" упомянул во время визита в Турцию еще в прошлом году. Цитирует его пресс-служба главы государства на официальном сайте утром в четверг, 19 августа.

Лидер Украины сказал, на саммите будут затронуты вопросы милитаризации полуострова в целом. Зеленский заявил, что на сегодняшний день Крым является милитаризованным полуостровом, "и выглядит это, как авианосец РФ с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - естественной, экологической, туристической, любой".

Также глава государства добавил, что на сегодня "Крымская платформа" является первой единой институциональной площадкой, которая будет функционировать не один раз в год, а ежедневно в офисе "Крымской платформы".

Напомним, 23 августа, на первом саммите "Крымской платформы" планируется обсудить планы возвращения аннексированного Крыма в состав Украины.

В саммите, по данным на 11 августа, примут участие представители 37 стран, среди которых - Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция, Турция и другие.

Встреча "Крымской платформы" 23 августа пройдет в киевском КВЦ "Парковый".

Ранее источник в дипломатических кругах рассказал "Стране" о плане проведения саммита "Крымская платформа", где запланированы не только официальны обсуждения, но и выступление украинской певицы Джамалы.

Недавно стало известно, что Швеция отправит на "Крымскую платформу" премьера и министра обороны.

Также "Страна" подробно анализировала, для чего на самом деле Киеву нужна "Крымская платформа" и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой.