История с пропажей четверых детей, которых искали в карпатских лесах правоохранители со вчерашнего вечера, оказалась со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который ранее и сообщил о пропаже детей.

По словам главы МВД, дети, которые ушли накануне вечером собирать чернику и грибы, всю ночь пробыли в лесу. К счастью, они живы и здоровы, отделались лишь легким испугом.

Монастырский поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей, волонтеров и всех, кто помогал искать шестилетнего Николая, пятилетнюю Людмилу, семилетнюю Машу и восьмилетнюю Даниэлу.

Ранее мы рассказывали о похожей истории, как в Карпатах нашли девочку, которая собирала ягоды и пропала. Ребенка искали 12 спасателей на трех единицах техники.

Также недавно в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины рассказали, что волонтеры нашли потерявшегося на Говерле шестилетнего мальчика. При этом он также отделался лишь легким испугом.

Кроме того, мы писали, что В Закарпатской области спасатели нашли потерявшегося лыжника из Киева.