Спасатели нашли потерявшихся на Закарпатье четверых маленьких детей. Они пробыли в лесу всю ночь. Фото
История с пропажей четверых детей, которых искали в карпатских лесах правоохранители со вчерашнего вечера, оказалась со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который ранее и сообщил о пропаже детей.
По словам главы МВД, дети, которые ушли накануне вечером собирать чернику и грибы, всю ночь пробыли в лесу. К счастью, они живы и здоровы, отделались лишь легким испугом.
Монастырский поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей, волонтеров и всех, кто помогал искать шестилетнего Николая, пятилетнюю Людмилу, семилетнюю Машу и восьмилетнюю Даниэлу.
Ранее мы рассказывали о похожей истории, как в Карпатах нашли девочку, которая собирала ягоды и пропала. Ребенка искали 12 спасателей на трех единицах техники.
Также недавно в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины рассказали, что волонтеры нашли потерявшегося на Говерле шестилетнего мальчика. При этом он также отделался лишь легким испугом.
Кроме того, мы писали, что В Закарпатской области спасатели нашли потерявшегося лыжника из Киева.