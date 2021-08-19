30 лет назад, в ночь с 18 на 19 августа, в СССР произошел Августовский путч. Тогда в Москву вошли танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. По мнению экс-главы Совмина СССР Николая Рыжкова, Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), который и организовал все это, пытался уберечь страну от краха, но это была неудачная попытка.

Об этом со ссылкой на Рыжкова сообщает "РИА Новости".

В Москве несколько десятков танков приблизились к Дому Верховного Совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной. Белый дом защищали Борис Ельцин и его сторонники.

Впрочем, успехом деятельность ГКЧП не закончилась, спустя несколько дней ее прекратили. А членов и сторонников организации арестовали.

"На мой взгляд, члены ГКЧП думали спасти страну, но очень неудачно думали. Если они хотели спасти страну, нужно было подумать как следует, а не просто собраться", - прокомментировал экс-глава Совмина СССР Николай Рыжков.

Напомним, недавно первый и последний президент СССР Горбачев рассказал Байдену и Путину о важности СНВ-3.

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