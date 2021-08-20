20 августа - годовщина отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Это событие имело далеко идущие политические последствия - Запад обвинил Россию в новой атаке "Новичком", а сторонники Навального попытались раскачать майдан в Москве.

РФ же заявила, что это провокация Запада. И под этим лозунгом зачистила не только сторонников Навального, которых объявили экстремистами - но и весь оппозиционный лагерь, финансируемый из-за рубежа. Сам же Алексей Навальный получил тюремный срок.

"Страна" напоминает главное об истории с "Новичком" и Навальным и публикуем вопросы, которые остались по прошествии года после отравления.

Хронология отравления Навального

Год назад персона Алексея Навального вышла на первые полосы всех мировых СМИ. Мы опишем ключевые события истории его отравления.

20 августа 2020 года, утро. В СМИ появилась информация, что пассажирский самолет, следовавший из Томска в Москву, срочно приземлился в Омске. Такое решение принял командир судна с целью спасения жизни одного из пассажиров. Им оказался Алексей Навальный.

В Сети опубликовал видео, на котором слышны мучительные крики человека. Как выяснилось, Алексей, почувствовав себя плохо, отравился в туалет, чтобы умыться. Там ему стало еще хуже.

Борт приземлился в Омске. Помощь Навальному оказала помощь бригада скорой. Прямо от трапа его направили в местную больницу, где реанимационные действия продолжились.

Соратники Навального в тот же день выдвинули версию о том, что он был отравлен. И сразу же уличили в этом российскую власть.

Каким образом он мог быть отравлен? Как потом рассказывал сам Навальный, следы яда уже за границей у него обнаружили внутри организма, на руке и в паховой зоне - якобы отравляющее вещество нанесли на внутренние швы трусов.

Коллеги Навального, которые еще оставались в Томске, сразу начали проводить собственное расследование. Зашли в его номер, забрали оттуда бутылки с минеральной водой, в том числе откупоренной. Потом их передала в Европу член команды оппозиционера Мария Певчих - кстати, гражданка Великобритании.

22 августа Алексей Навальный и его жена улетели в Берлин на частном самолете. Его оплатили частные предприниматели, симпатизирующие Навальному. Тем же бортом в Германию вылетела Певчих.

Владимир Путин позже рассказывал, что запрос на вылет отправляла супруга Навального и он был удовлетворен. Семья Навального приняла такое решение, поскольку, по их мнению, в Омске Алексея лечили недостаточно качественно.

В состоянии искусственной комы, в специальной капсуле с кислородом, Навальный приземлился в столице ФРГ. Там, в больнице "Шарите", его уже ждали.

Навальный в Берлине 22 августа 2020 года. Фото: ТАСС

2 сентября германское правительство выступило с заявлением, что Навальный был отравлен ядом "Новичок" - тем самым, которым якобы пытались убирать Скрипалей в британском Солсбери двумя годами ранее. С заявлением выступила Ангела Меркель. Она высказала мнение, что целью отравления было "стремление заставить его замолчать".

Правда, никаких доказательств тому Германия ни тогда, ни потом не предоставит. Несмотря на неоднократные требования Кремля показать выводы экспертизы. Немцы будут аргументировать это тем, что Россия тогда может получить доступ к неким формулам. Хотя, если "Новичок" производит Россия, как говорят на Западе, то его формулы у нее и так должны быть.

3 сентября Евросоюз призвали мировое сообщество осудить покушение на жизнь Алексея "Новичком". Солидарность выразили во многих странах, в числе в Украине.

10 сентября Алексей Навальный пришел в себя. Рядом была его семья.

28 сентября российского оппозиционера навестила в "Шарите" Ангела Меркель. О чем они говорили - не разглашается.

6 октября на ютубе вышло интервью журналиста Юрия Дудя с Навальными - Алексеем и Юлией. Основной тезис, который Навальный доносил до зрителей - приказ о его отравлении отдал лично Путин. Основным аргументом он считал то, что яд редкий и доступ к нему может быть только у российских спецслужб.

Хотя это, конечно, не так: один из создателей "Новичка", химик Вил Мирзаянов давно живет в США.

Тогда же, в первых числах октября, Навальный дал несколько интервью иностранным СМИ. Оппозиционер намекал, что нужны санкции против "Северного потока - 2". Логика его рассуждения: Кремль может отравить и любого германского политика, который выступает против "СП-2".

Уже тогда у многих закрались подозрения, что акция с Навальным - это попытка сорвать достройку газопровода, которая находилась на финальной стадии.

Октябрь - середина декабря. Навальный вместе с родным продолжает находиться в Берлине. Проходит расширенный курс реабилитации.

15 декабря вышло расследование Bellingcat и соавторами из иноСМИ. Журналисты сообщили, что нашли секретное НИИ ФСБ. Там якобы работают чекисты, обладающие знаниями в области химии и химического оружия.

Были названы имена конкретных силовиков, которые якобы травили оппозиционера. В качестве подтверждения прилагали некие биллинги телефонов - якобы в указанное время некоторые из них находились в Томске.

21 декабря расследование выпустил и сам Навальный. Под видом помощника Совбеза РФ он позвонил одному из своих "отравителей". И тот фактически признался, что занимался уничтожением улик в Томске. На вопрос, почему дело было не доведено до конца (то есть до смерти), силовик ответил, мол, так сложились обстоятельства.

Действительно ли это был сотрудник ФСБ или же Навальный общался с каким-то другим человеком - достоверных данных на этот счет нет.

Конец декабря - в России объявили Навального в федеральный розыск. Причина - Навальный находился на условном сроке за мошенничество. Суть претензии к нему - не вернулся на родину и не уведомлял контролирующие органы о месте своего пребывания надлежащим образом.

17 января 2021 года Навальный прилетает в Россию. Как и ожидалось, он был задержан сразу после выхода из самолета.

2 февраля состоялся суд. Условный срок Навального был заменен на реальный. Он отравлен в тюрьму, где проведет 2 года и 8 месяца. На свободу выйдет ориентировочно в сентябре 2023 года.

Февраль. На протяжении нескольких выходных подряд по России прокатились протесты в защиту Навального. В первое время в Москве и Петербурге выходили десятки тысяч человек. Но эти акции сошли на нет. Во-первых, силовики блокировали передвижение активистов, перекрывали станции метро, осуществляли задержания. Во-вторых, зима выдалась аномально холодной - находиться на улице больше нескольких часов было физически сложно.

Госдеп США и Евросоюз ввели санкции против России. Но на выходе они не стоили выеденного яйца - касались запрета на въезд и блокирования заграничных денежно-имущественных активов глав российских силовых структур, начиная от директора ФСБ и заканчивая главным тюремщиком страны. Впрочем, ни счетов в иностранных банках, ни домов вне России у них обнаружено не было.

Что происходит сейчас. На днях исполняется полгода, как Алексей Навальный сидит в тюрьме. Митингов его сторонников в России уже нет и быть, скорее всего, не может - подконтрольные оппозиционеру организации признаны экстремистскими. За участие в акциях протеста под их началом граждане могут получать уже реальные сроки.

Ровно месяц остался до выборов Госдуму. До отравления Навального претендовать на мандаты хотели соратники Алексея. Но по причине участия в экстремистских организациях сделать этого они не могут.

Самая медийная сотрудница команды Навального Любовь Соболь, по данным СМИ, в начале августа покинула России. До этого она угодила в любовный скандал - попалась на измене мужу и развелась с ним. Если она вернется в РФ, из-за наличия условного срока ее постигнет участь шефа.

Аккурат в годовщину отравления Навального, 20 августа, в Москву на переговоры с Путиным прибудет Ангела Меркель. Причем обсуждать они будут скорее всего не Алексея, а газ. И не "Новичок", а природный - и его поставки через Украину. А 23 августа будет полностью завершено строительство "Северного потока - 2" - который и стал, по одной из версий, главной причиной истории с Навальным.

Вопросы спустя год после отравления Навального

Сомнений в том, что год назад состояние здоровья Навального действительно ухудшилось, нет. Было ли это отравление? Возможно. Поскольку для столь резкого ухудшения жизненных показателей должны быть очень веские причины.

Был ли он отравлен конкретно "Новичком" - это большой вопрос.

Во-первых, Организация по запрещению химического оружия, куда немцы передали анализы Навального, до сих пор не передала Москве результаты лаборанты исследований по Навальному. Это наталкивает на мысль, что российские специалисты, ознакомившись с материалами, могли бы найти в них нестыковки.

Во-вторых, нет внятного объяснения, почему очень много людей - соратники, перевозившие бутылки газировки с "Новичком"; служащие отеля, где останавливался Навальный; врачи омской больницы, пассажиры рейса Томск - Москва - пребывают в добром здравии. Доказано, что данный нервно-паралитический газ настолько сильный, что просто не мог не отразиться и на их здоровье тоже.

В-третьих, совсем нелогично было бы отправлять Навального на лечение за границу, если бы российская власть знала о "Новичке". Этот газ практически нельзя скрыть (и он не был для этого предназначен, являясь боевым отравляющим средством).

И отправили Навального в Берлин именно демонстративно - желая показать, что никаких разоблачений не боятся.

Ну, и не совсем логично было бы спасать Алексея от смерти, как это сделали омские врачи. У Навального относят это к разгильдяйству в ФСБ. Но слишком много таких накладок у российской спецслужбы, а Навальный выглядит как самый везучий в мире человек.

Из той же серии "отравитель Навального" - офицер ФСБ, который рассказывает о сверхсекретном задании "от Путина" по открытой связи и постороннему человеку.

В-четвертых, неясен мотив отравления.

Алексея Навальный пользуется определённой поддержкой в России. Но у нее есть потолок. И власти вряд ли опасались того, что Навальный бросит серьезный вызов действующему режиму. Сам Алексей вообще не мог баллотироваться - из-за судимости - а его сторонники должной харизмой не обладали.

А вот в случае убийства Навального, либеральная оппозиция могла бы получить дополнительные аргументы критиковать власть и спровоцировала бы протесты, а то и новые санкции.

Последствия отравления год спустя

По сути, сейчас эта тема в мировой повестке полностью забыта.

В последний раз о ней вспоминали весной, когда новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что Путин - убийца. Это вызвало скандал между странами - Россия отозвала своего посла из США и рекомендовала уехать американскому.

Но потом начался военный кризис вокруг Украины. И Байден позвонил Путину, чтобы его уладить. На этом фоне разногласия из-за "убийцы" были, видимо, преодолены (Кремль потом намекал, что президент Байден извинился). И дальше ситуация понеслась к разрядке - прошел Женевский саммит, возобновилось ядерное разоружение, а главное - "зеленый свет" получил Северный поток-2.

Тема Навального была заброшена, и Запад о ней больше не вспоминал. При этом на днях ее реанимировал сам российский МИД, который обрушился на Германию. Вышло объемное сообщение о том, как Берлин манипулировал данными об отравлении, чтобы бросить тень на Россию.

Немцам "предъявлялось", что они до сих пор так и не опубликовали доказательств отравления Навального. Те же претензии высказывались в адрес Организации по запрету химоружия, куда Германия еще в прошлом году якобы передала данные об анализах оппозиционера.

То есть Россия и сейчас уверена в том, что никаких доказательств отравления у Запада нет. Иначе бы вряд ли заняла атакующую позицию.

Также на годовщину своего отравления отреагировал из тюрьмы и сам Навальный. Ряд западных изданий опубликовали его статью с призывами ввести санкции против олигархов, близких к Путину. "Все, что нужно для начала работы, - это решимость и политическая воля глав стран и правительств Запада", - написал Навальный.

Но, судя по дальнейшему тексту, такой решимости Алексей пока не видит. Он назвал "разочаровывающим" последний санкционный список с именами российских разведчиков, "о которых никто и никогда не слышал".

Далее Навальный предложил, чтобы Запад ввел новую категорию - "страны, способствующие коррупции". И вводить против них групповые санкции. А чтобы отслеживать коррупцию в других странах - то есть и в России тоже - оппозиционер призывает создать специальный международный орган.

В общем, набор советов для западных стран, как бороться с Россией и ужесточать против нее санкции. Достаточно двусмысленная позиция для гражданина РФ - и наверняка именно с этим посылом история всплывет в крупных российских медиа.