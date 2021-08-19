Украинский борец и по совместительству нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который на Олимпиаде-2020 завоевал Украине единственную золотую медаль, а недавно попал в резонансный инцидент, связанный с проявлением расизма, рассказал, что является прихожанином Украинской Православной Церкви (УПЦ). Туда его начала водить бабушка с ранних лет.

Об спортсмен заявил в интервью Алеси Бацман, обнародованном в сети (смотреть с 1:34:02).

Беленюк рассказал, что приходит в церковь "подзарядится". По его словам, он с малых лет посещает храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в столице, который находится в пяти минутах от его предыдущего места жительства на улице Мостицкой. Беленюк добавил, что сюда его начала водить бабушка, и сейчас он является постоянным прихожанином храма, хотя живет в другом месте.

Олимпийский чемпион поделился, что и после возвращения с Олимпиады приезжал в храм, добавив, что его там все знают. Когда он туда пришел, добавил нардеп, "чуть ли не службу остановили, чтобы поздравить".

"Это мое место силы", - сказал Беленюк.

Также Беленюк добавил, что когда травмировал плечо, приезжал в храм. Там его благословили и отправили на соревнования.

Напомним, Жан Беленюк стал первым украинцем на Олимпиаде-2020, который привезет в страну золотую медаль. На соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил венгра Виктора Лоринца.

А недавно мы рассказывали о нападении расистов на Жана Беленюка.