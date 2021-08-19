В сети опубликовали фото украинца, который набил себе татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского на ноге. Снимок вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей.

Фотографию у себя на странице разместил пользователь Facebook Игорь Тихолаз.

На снимке изображен молодой человек, который стоит на остановке трамвая в шортах и футболке. На икрах у него красуются две татуировки: на правой пейзаж, а на левой - портрет президента Владимира Зеленского. В подписи к снимку Тихолаз пошутил, что татуировка была набита на пятьдесят сантиметров выше, а потом сползла.

В комментариях пользователи смеются, что на второй икре у молодого человека нужно было бы набить портрет экс-президента Петра Порошенко, что, вероятно, он был нетрезв, когда набил эту татуировку и что его из-за нее могут побить.

Напомним, татуировки с портретом Зеленского украинцы стали набивать еще в 2019 году. Так, например, такие работы были представлены в рамках XV международного фестиваля Tattoo Collection Kyiv.

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