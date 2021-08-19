После масштабного землетрясения, которое произошло в Гаити несколько дней назад, жители страны вышли на акции протеста с требованиями предоставить им продовольствие и медикаменты.

Об этом пишет Reuters.

Жители страны возмущены, что помощь от властей, на которую они рассчитывают, поступает к ним слишком медленно. Протестующие требуют обеспечить им необходимое количество продовольствия.

Одна из крупных акций состоялась на юге республики - недалеко от аэропорта. Туда как раз прибыл вертолет с едой. Протестанты не давали грузовику, на которую погрузили продовольствие, уехать. Для расчистки дороги в ситуацию даже вмешалась полиция.

В Агентстве гражданской защиты государства признают, что гуманитарка еще не попала во многие общины. Однако гаитян просят не блокировать транспорт с помощью, чтобы ее могли доставить нуждающимся.

Напомним, в результате землетрясения на Гаити погибли более 1 400 человек, после этого на страну начал надвигаться тропический шторм Грейс.

Также мы писали о том, что количество раненных в результате происшествия достигло 6 000 человек.