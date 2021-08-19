В поселке городского типа Конотоп, что в Сумской области, где недавно мужчина убил и расчленил односельчанина, произошло громкое дорожно-транспортное происшествие, которое совершил прокурор. Он, будучи за рулем машины "КИА Оптима", наехал на 81-летнюю женщину, которая шла по встречке с велосипедом в руках. От полученных травм она скончалась на месте, а прокурор сразу же скрылся с места преступления.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры.

Авария произошла ночью 18 августа в Конотопе по улице Пушкина, в районе электромеханического завода.

В ходе оперативно-розыскных действий в прокуратуре установили, что к ДТП причастен прокурор, который с 15 марта 2021 находится вне штата одной из местных прокуратур.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура устанавливает, был ли наехавший на пенсионерку в нетрезвом состоянии. Также сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве был похожий инцидент. В Голосеевском районе города водитель легкового авто совершил наезд на женщину, которая шла по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась, пьяного водителя задержали на месте трагедии.

Днем ранее мы сообщали, что бывший секретарь СНБО Данилюк попал в ДТП. Он сам рассказал о произошедшем в своем Фейсбуке. Данилюк поделился, что сразу сухое дерево упало не на него, а перед его мотоциклом, а потом его не зацепил врезавшийся в дерево автомобиль. Экс-секретарь СНБО считает, что родился в сорочке, так как ему сильно повезло, что в ДТП он не пострадал.

Также мы писали о ДТП с дракой во Львове, в совершении которого обвиняют экс-нардепа, который был под наркотиками.

Кроме того, как рассказывали харьковские телеграм-каналы, в городе лодка протаранила проезжающий мимо автомобиль, а ее владелец сбежал с места ДТП. К счастью, во время происшествия никто не пострадал, а сбежавшего оперативно разыскали.