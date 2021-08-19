Сегодня, 19 августа, в Кривом Роге проводят в последний путь погибшего мэра Константина Павлова. В комментарии "Стране" жители Кривого Рога рассказали, что градоначальник, которого обнаружили четырьмя днями ранее застреленным на веранде дома, занимался городом, но не пиарился на этом.

"Классный чувак был. Миллионами крутил, а у самого в квартире ремонт восьмидесятых. За город рвал конкретно. Х@р его кто теперь заменит. У Кости планы наполеоновские были, он вообще уравновешивал команду Зе и ОПЗЖ, мог договориться, а сейчас ж...па начнётся", - отметил мужчина, пришедший проститься с Павловым в четверг, 19 августа.

У здания появился и венок от семьи Кучма.

Тело Константина Павлова привезли в закрытом гробу и занесли в здание Криворожского драматического театра им. Тараса Шевченко. Панихида и прощание начались в 09:00.

Фото Страна

Специально проститься с Павловым приехала освободительница Кривого Рога. По ее словам, Павлов был человечном мэром.

"Он столько уделял внимания прежде всего нам, ветеранам войны и другим людям, деткам. Очень внимательный, добрый и справедливый", - заявила Валентина Ивановна Погорелова.

Сын Павлова первый справа. Также пришла жена. Фото Страна

Вдова Алена и сын Константина Павлова. Вдова в чёрной повязке. Фото Страна

Идет церемония прощания

По состоянию на 09.44 у театра выстроилась огромнейшая очередь из желающих проститься с Константином Павловым. "Ожидаем до 20.000 людей. Всем дадим возможность попрощаться с мэром", - сообщили представители мэрии на месте.

Напомним, Константин Павлов был избран мэром Кривого Рога в 2020 году. Он шел от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и победил на выборах кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

О смерти 48-летнего Константина Павлова стало известно 15 августа. Его нашли застреленным на пороге своего дома. Полиция отрабатывает три версии гибели мэра Кривого Рога.

Ранее "Страна" публиковала попавшие в интернет фрагменты видеозаписей с камер из дома мэра.

Между тем, как мы рассказывали, вдова погибшего городского головы отказалась давать показания по делу о гибели мужа.

Что известно о смерти Павлова читайте в нашем материале.