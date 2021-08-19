На Закарпатье в Ужгородском районе в лесу вблизи села Порошковая пропало четверо детей. Им всем от шести до восьми лет, они накануне ушли в лес собирать чернику. В Министерстве внутренних дел сообщают, что на их поиски привлечены правоохранители, Нацгвардия, спасатели.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook утром в четверг, 19 августа.

В лесу ищут:

- шестилетнего Николая - черноволосый, худощавый, обут в сапоги, одет свитер черного цвета, черные спортивные штаны.

- пятилетнюю Людмилу - блондинка, худощавая. На ней было синее платье и сапожки.

- семилетнюю Машу - блондинка, худощава. Одета в спортивную кофту и сапожки.

- восьмилетнюю Даниэлу - светловолосая, худощавая. На ней было черное платье и сапожки.

Министр обратился ко всем, кому что-либо известно о судьбе четырех детей, и попросил звонить по телефону 101 или 102.

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