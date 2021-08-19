Медики Украины предупреждают о реальной угрозе новой вспышки коронавирусной эпидемии в стране, пик которой, скорее всего придется на сентябрь и октябрь этого года. Причем, доминирующим будет штамм "Дельта".

И свежие данные на утро, 19 августа, подтверждают пессимистические прогнозы. Число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 1 560 человек.

Напомним, что вчера, 18 августа в стране было выявлено 1 447 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 113 человек.

Умерли за отчетные сутки 32 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 368 человек - Ред.).

О новых заболевших сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины.

Выздоровели за отчетный 24-часовой период 898 человек (с начала эпидемии 2 199 118 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 90 детей и 35 медработников.

Список регионов-"лидеров" на сегодня таков: Харьковская область (130 новых зараженных), Одесская область (105), Тернопольская область (87) и Черновицкая область (82).

В Киеве коронавирус подхватили 245 человек.

По последним данным университета Дж. Хопкинса (следит за ситуацией в разных странах в режиме мониторинга 24/7), на утро 19 августа отмечено уже 209 262 183 зараженных с момента начала пандемии, число жертв - 4 392 358.

Мировыми "лидерами" по числу заражений неизменно остаются США, Индия и Бразилия. В Америке Джо Байден, например, уже заявил об эпидемии только среди тех, кто не стал делать прививку.

Врач-иммунолог Андрей Волянский признал, что в Украине набирает силу новая волна коронавирусной инфекции. Причем, очередной всплеск вызвал именно суперопасный штамм "Дельта". По оценке эксперта резкий пик заболеваемости прийдется на сентябрь и октябрь этого года.