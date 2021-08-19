Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, который спешно покинул страну 15 августа, и о судьбе которого (а также и о месте пребывания - Ред.) несколько дней не было достоверной информации выступил с видеообращением, в котором рассказал о трагических событиях последних дней.

Мухаммад Ашраф Гани сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и публично заявил, что его хотели убрать некие вооруженные люди, которые не владели ни одним из афганских языков (пушту, дари, пашаи и ряд других - Ред.).

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Гани заявил, что большая группа талибов и отряд иностранцев ворвались в президентский дворец Арг и устроили тотальные обыски всех помещений. По мнению президента, это говорит о том, что его хотели убить.

Он также заявил, что выехал из Кабула, чтобы остановить эскалацию конфликта и не допустить массового кровопролития и масштабных разрушений. Талибы, по словам Гани, поставили ему ультиматум.

Гани пожаловался, что его отъезд был таким поспешным, что он даже не успел "сменить тапки на туфли", а покинул страну в одном-единственном костюме. При этом в Кабуле остались его книги, дневники и, самое ценное, его персональный ноутбук.

В завершении видеообращения, Гани заверил, что проводит консультации со многими мировыми лидерами, на предмет своего возвращения обратно на Родину.

Ранее "Страна" сообщала, что США за 20 лет своего присутствия смогли превратить Афганистан в глобальную нарколабораторию.