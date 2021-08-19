В Украине активно готовятся к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель (она приедет в Киев 22 августа после встречи в Москве с Владимиром Путиным - Ред.)

И тем временем стала известна программа ее пребывания в столице Украины, и какой сюрприз приготовил для высокой гостьи президент Владимир Зеленский.

Об этом передает пресс-группа Бундестага (парламента - Ред.) Германии.

"Сначала президент Украины и канцлер ФРГ возложат венки к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного солдата в Киеве. Затем пройдут переговоры, на которых стороны обсудят проблемы двусторонних отношений, вопросы безопасности, ситуацию на Донбассе и энергетический блок вопросов. Намечена и встреча Меркель с премьер-министром Шмыгалем. Также в планах визита значится и совместная пресс-конференция двух лидеров - Зеленского и Меркель", - уточнили в пресс-группе.

Президент Украины также официально вручит канцлеру Ангеле Меркель украинскую награду - "Орден Свободы".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что один из лидеров "Оппозиционной партии - За жизнь" Юрий Бойко ждет от встречи Зеленского и Меркель четкого сигнала о выполнении Минских соглашений по Донбассу.

Также мы в аналитическом материале "Деньги в обмен на трубу, список Бликена и Донбасс" подробно выяснили, о чем конкретно пойдет речь во время встречи Зеленского не только с Меркель, но с президентом США Джо Байденом.