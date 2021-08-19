Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

Он заявил, что "Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего, в Грузии".

"При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", - сказал Патрушев.

По его словам, Киев в то же время "угоднически прислуживает" интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - отметил секретарь Совбеза.

Ранее судьбу Афганистана из-за предлагаемого в Раде закона о легализации выращивания конопли в Украине предрек народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский.

Напомним, как пытались эвакуироваться из Кабула при приближении талибов гражданские и военные лица из прежней администрации Афганистана.