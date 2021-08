Как уже писала "Страна", бывшая глава Партии Шария Антонина Белоглазова в качестве последней капли, которая побудила ее уйти от Анатолия Шария, назвала историю с монтажом видеообращения к Шарию мотивационного оратора из Австралии Ника Вуйчича.

"Страна" публикует оригинальную (ее опубликовала Белоглазова) и отредактированную версию ролика австралийца.

В оригинальном ролике Вуйчич прямо говорит, что это видео его попросила записать некая девушка "Джу", а также уточняет: "I don't know who are you and I've not seen your blogs personaly". То есть "Я не знаю, кто ты, и лично не видел твой блог".

Эту ремарку, а также упоминание о Джу в отредактированной версии Шарии и вырезали. То есть, по итогу, сложилось впечатление, что Вуйчич лично знает Шария и желает ему удачи.

По словам Антонины Белоглазовой, еще до того, как видео с Вуйчичем увидели подписчики Анатолия, к ней обратилась Карина Богачева из СММ партии и сказала о том, что видео с Ником хотят выдать в блог Анатолия с манипуляцией, нарезав нужные моменты. Антонина написала об этом Ольге Шарий, чтобы предостеречь о том, что отдел медиа нахимичил с Вуйчичем и что такой ролик нельзя выдавать, потому что это ложь и манипуляция.

На это Ольга отреагировала вспышкой гнева, сказав, что Антонины это дело не касается.

Отметим, что после публикации Шарием видео с пожеланиями от Вуйчича, вспыхнул скандал. Вуйчич публично потребовал от Шария удалить это видео и не использовать его в своих политических целях.

"Анатолий Шарий, пожалуйста, удали это видео. Я не знал, что мое видео с Cameo будет использовано для продвижения политических взглядов. Я прошу прощения за то, что дал себя дезинформировать и перед теми, кого оскорбила моя дезинформация", — сказал Вуйчич.

Cameo - это сервис, на котором известные люди записывают видеообращения и поздравления за деньги (о нем мы подробно писали здесь). То есть, обращение к Шарию от Вуйчича купила на этом сервисе, судя по всему, некая "Джу".

Антонина Белоглазова говорит, что эта история стала последней каплей, после которой она приняла решение уходить от Шария.

"Меня тогда очень сильно поразило, что они вообще не боятся врать. Не боятся, что их разоблачат. Потому что убеждены, что их сторонники поверят во все, что они скажут. А на тех, кто не поверит, можно еще и хайп поднять", - написала Белоглазова на своей странице в ФБ.

