Забытые в Афганистане украинцы: удастся ли операция спасения

В охваченном огнем Афганистане вдруг возник украинский вопрос. Спустя двое суток после того, как Кабул оказался в руках талибов, вдруг выяснилось, что там находятся более полутора сотен украинских граждан, которые просят вывезти их на Родину. Среди них есть 12 военных, выполнявших ту же миссию, что и американские солдаты, но которых "забыли" вывезти, когда происходила массовая эвакуация западных коллег.

В этой ситуации, как в зеркале, отразилось реальное место Украины в современной западной цивилизации, к которой наша страна так усиленно пытается присоединиться. Убегая, американцы бросили технику и украинцев – то есть то, что оказалось ненужным.

Не лучше выглядит в этой ситуации и украинская власть, которая только вчера озаботилась украинскими гражданами в Афганистане и выслала туда самолеты. Почему-то это стало актуальным только тогда, когда талибы взяли Кабул. А до этого никто даже не говорил о том, что там есть украинцы.

Между тем еще пару недель назад, когда уже было ясно, куда все движется, наших граждан можно было вывезти без проблем. А теперь достаточно посмотреть все последние видео из кабульского аэропорта, чтобы понять, какой проблемой станет эвакуация.

Миллион прививок в неделю: Кабмин отчитался о вакцинации

Тема вакцинации вчера была одной из основных на очередном заседании правительства. Причем премьер Денис Шмыгаль потребовал от киевских властей отменить решение о выходных днях для большинства прививочных пунктов на 23 и 24 августа. И это, безусловно, правильно, поскольку парад точно не важнее вакцинации.

Сейчас, за 12 дней до конца августа, уже очевидно, что объявленный в мае летний план по прививкам выполнен не будет. Однако следует отметить, что к концу лета темпы вакцинации действительно существенно выросли и, наконец, вышли на "западные стандарты" (Шмыгаль говорит о миллионе прививок в неделю). Поэтому объявлять выходные для прививок, безусловно, было бы нелепостью.

Особенно с учетом того, что количество новых заболевших и – что особенно печально – количество умерших продолжает расти. Нынешние цифры – соответственно 1447 и 40 – пока далеки от весенних максимумов, однако это уже не те показатели, при которых всю страну можно было объявлять "зеленой зоной". А ведь еще даже лето не закончилось.

Как восстановить экономику Донбасса без мира?

Помимо вопросов вакцинации, правительство вчера занималось еще и экономической стратегией для Донбасса на период до 2030 года. Министры проголосовали за объемный документ, в котором расписаны планы по привлечению в регион иностранных инвесторов, которым обещают налоговые льготы и упрощенное ведение бизнеса.

В теории это все правильно. Больше того, нечто подобное даже предусмотрено Минскими соглашениями. Вот только проблема в том, что эти соглашения не работают.

И точно так же не будет работать принятая вчера программа. Каждый легко может представить себя на месте инвестора и решить – стоит ли ставить хотя бы ларек в регионе, где его в любой момент могут накрыть снаряды. А ведь предполагается, что строить будут не только ларьки, но и заводы.

Очевидно, что экономическая стратегия для Донбасса может быть лишь производной от политического решения по нему, которое обеспечит устойчивый мир, а не перемирие, основанное на честном слове. Но правительство продолжает делать вид, что Донбасс (да и вся Украина) может развиваться вне зависимости от того, будут выполняться Минские соглашения или нет.

Наверное, не случайно экономическая стратегия для Донбасса принимается аж до 2030 года – к тому времени о ней забудут, как забудут и о правительстве Шмыгаля. И именно по этой причине не принимается никаких планов, которые должны быть выполнены за полгода или год. Ведь за них отвечать придется.

"Северный поток - 2" уже снижает цены на газ

Из Европы вчера пришла парадоксальная новость: цены на газ там упали на 10% после того, как появилась неофициальная информация о запуске "Северного потока - 2".

Правда, парадоксальна эта новость лишь в том случае, если принять за основу тезис официальной украинской и польской (а также американской) пропаганды о том, что "СП-2" несет угрозу энергетической безопасности континента.

Если же исходить из обычной рыночной конъюнктуры, то ситуация вполне укладывается в ее логику: появляются дополнительные мощности транзита, благодаря которым газа будет больше и он станет дешевле. Что на самом деле укрепляет энергетическую безопасность Европы, а не ослабляет ее.

Хотим мы того или нет, но Германия и ряд расположенных рядом с ней стран очень ждут запуска нового газопровода. Цены на газ в ЕС этим летом бьют все сезонные рекорды потому, что "Газпром" придерживает поставки. Но делает он это не в целях использования топлива как "геополитического оружия", а по более банальной причине: осенью российский газ пойдет по новой трубе, где не нужно будет платить за транзит ни Украине, ни Белоруссии, ни Польше. Так что немцы (самый крупный покупатель "Газпрома" в Европе получат газ без каких-либо наценок. Чистый бизнес – и никаких геополитических игр.

Парадокс в том, что украинские потребители теоретически тоже выиграют от того, что европейские цены упадут после запуска "СП-2", – ведь внутренние тарифы уже шесть лет привязаны к тем, что формируются на биржах ЕС. Но проблема в том, что при таких раскладах "Нафтогазу" придется платить Германии и Польше за реальный транзит с Запада, а не экономить на виртуальном тарифе, как сейчас. И из-за этого газ из Европы в Украине будет более дорогим, чем в самой Европе.

На самом деле после запуска "СП-2" и прекращения схемы виртуального транзита единственный способ получить газ по той же цене, по которой его получат немцы (или даже дешевле), – заключить прямой контракт с "Газпромом". Что может выглядеть "зрадой", но на самом деле таковой не является – если вспомнить, что "газ из Европы" – это тот же российский газ, только с европейской наценкой.

Стена вокруг Белоруссии: Запад отгораживается от Бацьки

Александр Лукашенко может открывать шампанское: не мытьем, так катаньем он добился того, что его северные и западные соседи отказались от идеи экспорта демократии в Белоруссию. Вчера Польша, вслед за Литвой, объявила о начале строительства стены на своей восточной границе – с целью не допустить потоки нелегальной миграции. А там, где ставят стену, какой уж экспорт идеологии…

Парадокс в том, что именно Литва и Польша приложили больше всех усилий, чтобы привести к власти в Минске прозападных активистов. Но, когда встал вопрос выборе между безопасностью в собственной стране и демократическими ценностями, очень быстро сделали выбор не в пользу последних.

Неизвестно, был ли наплыв азиатских беженцев через Белоруссию на Запад обдуманным планом или спонтанной идеей, но нужно признать: с точки зрения сохранения власти она оказалась гениальной. Вильнюс и Варшава теперь последние, кто может упрекать Минск в нарушении демократических норм.

Кстати, в Варшаве, похоже, уже забыли о том, что облагали санкциями Белоруссию за вынужденную посадку самолета с оппозиционером: главная польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении прямых рейсов в Минск.

Так что теперь возникает вопрос: если уж поляки предпочли бизнес политике, то почему украинские самолеты по-прежнему не возобновили перелеты в Белоруссию? Нам-то Бацька вообще ничего плохого не сделал.