В руководстве МВФ объявили о приостановке помощи Афганистану за неделю до предоставления очередного, ранее согласованного транша в примерно $400 миллионов.

Свое решение в МВФ объяснили "отсутствием ясного понимания" относительно статуса правительства Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости вечером в среду, 18 августа.

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.

Мы разбирались, кто может возглавить Афганистан после восстановления власти "Талибана". Эксперты называют двух наиболее вероятных кандидатов на роль правителей Исламского Эмирата, который провозгласили талибы. Это непубличный действующий лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада и его заместитель Абдул Гани Барадар, которого называют "лицом Талибана", поскольку он является основным переговорщиком.

Напомним, что из Афганистана вывезут 12 украинцев, которые остались брошенными на одной из тамошних баз.

Олеся Медведева в Ясно.Понятно блоге разбиралась, кто такие талибы, пришедшие к власти в Афганистане. Слову "талибан" столько же лет, сколько мусульманским школам медресе. В переводе с языка пушту оно означает студентов, учеников медресе.