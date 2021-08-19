Мэр портового города Хихон на севере Испании Ана Гонсалес запретила корриду в своей вотчине. Ее возмутили клички быков, участвовавших в недавних традиционных поединках.

Об этом сообщает 18 августа агентство Europa Press.

Градоначальнице-социалистке пришлись не по душе клички двух быков: Феминист и Нигериец.

По ее словам, мэрия не станет терпеть подобные клички, поскольку выставив животных с такими именами, организаторы пересекли сразу несколько красных линий. И добавила, что в Хихоне создают систему гендерного равенства, которая дает возможность безболезненно интегрироваться людям любых национальностей.

В свете этого заявления состоявшиеся 13,14 и 15 августа бои быков, вероятно, станут для Хихона последними.

На это в оппозиционной Народной партии партии заявили, что Гонсалес выставляет себя посмешищем, и начали собирать подписи против ее решения.

Между тем в союзе заводчиков быков объяснили, что быкам дали такие имена, потому что они произошли от коров Феминистки и Нигерийки, чья 35-летняя родословная "чужда социальному и политическому контексту".

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