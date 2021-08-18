В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) приняли решение временно запретить в Украине рекламу лекарств. Соответствующее поручение отправлено в Кабмин.

Решение об этом обнародовано в среду, 18 июля пресс-службой Зеленского в президентском указе №369/2021.

Согласно ему Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

В СНБО отмечают, что применение таких мероприятий должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.

Как сообщала "Страна", также сегодня Зеленский ввел в действие решения СНБО о реформировании медицинской системы в Украине и о масштабных работах на границах Украины.

Напомним, что экс-секретарь СНБО Данилюк попал в ДТП и лишился любимого мотоцикла.