В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о небольшой птичке, которая несмотря на свои размеры считается одной из лучших исполнительниц мелодичных трелей в мире. Это зарянка, также известная под названиями малиновка, зорька и ольшанка.

Пичуге посвящен пост в Фейсбуке заповедника.

Зарянка из семейства мухоловковых совсем крошечная. Взрослые особи весят около 20 граммов (для сравнения, волнистые попугаи - 30-40 граммов). Для своих пропорций птичка имеет довольно длинные лапки.

Для жительства зарянки обычно выбирают леса с густым подлеском, парки и сады, где по близости есть вода.

У малиновок, как и у многих других поющих видов, вокалом занимаются самцы. Обычно они выводят рулады рано утром, а вечерами поют даже в сумерках, когда большинство пернатых уже умолкает и спит.

Зарянки всеядны, но предпочитают насекомых, червей и улиток.

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