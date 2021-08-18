В Большой палате Верховного Суда Украины высказалась о приоритете норм Гражданского кодекса Украины в случае правовой коллизии. Соответствующее решение было вынесено при рассмотрении дела о признании недействительным свидетельства о праве собственности.

Об этом говорится в постановлении по делу № 334/3161/17 от 22 июня 2021 года, сообщила пресс-служба суда.

Суть дела: истец обратился в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве собственности, выданного ответчику 24 ноября 2016 года на основании реализации спорной квартиры с электронных торгов. Спор по делу № 334/3161/17 возник в связи с тем, что, по мнению истца, спорная квартира отчуждена лицом, которое по состоянию на 24 ноября 2016 года ни было и не могло быть ее владельцем и собственником, поскольку продало квартиру истцу 21 ноября 2011 года.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали. Видя основания для отступления от заключения относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда передал дело на рассмотрение Большой Палаты ВС.

Можно ли считать нормы ГК приоритетными над нормами других законов в решении коллизии между нормами, регулирующими однопредметные правоотношения?

Большая Палата ВС пришла к такому выводу: если ГК и другой нормативно-правовой акт, имеющий юридическую силу закона Украины, содержат однопредметные нормы, имеющие различное содержание, то приоритетными являются нормы ГК.

На дату заключения истцом договора купли-продажи спорной квартиры было очевидное противоречие между одновременно действующими нормами ч. 3 ст. 3 Закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" (в редакции Закона № 1878-VI) и ч. 4 ст. 334 ГК по тому же вопросу - когда возникает право собственности у приобретателя недвижимого имущества по договору купли-продажи: с момента государственной регистрации сделки (ГК) или с момента государственной регистрации вещного права, приобретенного по такой сделке (указанный Закон).

По мнению Большой Палаты ВС, это противоречие следует решать в пользу нормы ГК: до 1 января 2013 года право собственности у приобретателя недвижимого имущества по договору купли-продажи возникало по правилам ч. 4 ст. 334 этого Кодекса - с момента государственной регистрации такого договора как сделки.

Лицо, которое до 1 января 2013 года приобрело недвижимое имущество по договору купли-продажи, государственная регистрация которого была должным образом осуществлена, стало владельцем такого недвижимого имущества с момента государственной регистрации соответствующего договора купли-продажи независимо от того, осуществило ли оно в дальнейшем государственную регистрацию своего права собственности.

Большая Палата ВС считает, что лицо, осуществившее государственную регистрацию сделки в соответствии с нормами статей 334, 657 ГК, получило титул собственника имущества. В свою очередь необходимость регистрации права на недвижимое имущество (на момент возникновения спорных правоотношений - до 1 января 2013 года) не влияло на возникновение у покупателя недвижимости права собственности на это имущество.

Таким образом, БП ВС изменила решения предыдущих судов только по мотивам отказа в удовлетворении иска, а также отступила от ранее изложенного заключения в постановлении от 13 ноября 2019 по делу № 755/9215/15-ц.

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Напомним, что с начала пандемии недвижимость в Украине подорожала почти на 20%.