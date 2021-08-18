Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов к визиту лидеров "Талибана", установивших свою власть в Афганистане.

Об этом сообщает в среду, 18 августа информационное агентство "Анадолу".

Эрдоган заявил о готовности Турции к любому сотрудничеству ради мира в Афганистане, благополучия соотечественников и защиты интересов Турции (в регионе - Ред.)", - заявил президент Турции.

"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию и сегодня", - сказал он, добавив, что Турция "приветствует умеренные заявления лидеров "Талибана".

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет "поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена" при любом руководстве.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Как сообщала "Страна", в МИД Туркменистана объявили о братских отношениях с талибами Афганистана.

Напомним, что из Афганистана в Украину эвакуировали известного режиссера. Она с семьей несколько дней пряталась в аэропорту.