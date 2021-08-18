Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения, педиатр Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация против коронавируса предотвращает тяжелое течение COVID-19. Также иммунизация уберегает от смерти из-за последствий заражения вариантом "дельта".

Об этом сотрудница ВОЗ сказала 18 августа во время брифинга, который транслировался в Ютубе.

В своих выводах Сваминатан опиралась на статистику, согласно которой прививки однозначно предотвращают рост случаев тяжелого течения, госпитализаций и смертей при заражении коронавирусом.

"Это верно и в отношении штамма коронавируса "дельта", - добавила Сваминатан.

А эпидемиолог-инфекционист и сотрудница программы ВОЗ чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Мария ван Керкхове сказала, что даже в странах с большой долей привитых людей "дельта"-штамм циркулирует в тех группах, где мало вакцинированных и не соблюдают мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее "Страна" приводила мнение ученого о том, что штамм "дельта" не даст сформироваться коллективному иммунитету даже после полной вакцинации.

Также мы сообщали, что Папа Римский призвал всех людей прививаться от COVID-19.