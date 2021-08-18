ВОЗ признала, что вакцинация против коронавируса спасает от смерти после заражения штаммом "Дельта"
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения, педиатр Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация против коронавируса предотвращает тяжелое течение COVID-19. Также иммунизация уберегает от смерти из-за последствий заражения вариантом "дельта".
Об этом сотрудница ВОЗ сказала 18 августа во время брифинга, который транслировался в Ютубе.
В своих выводах Сваминатан опиралась на статистику, согласно которой прививки однозначно предотвращают рост случаев тяжелого течения, госпитализаций и смертей при заражении коронавирусом.
"Это верно и в отношении штамма коронавируса "дельта", - добавила Сваминатан.
А эпидемиолог-инфекционист и сотрудница программы ВОЗ чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Мария ван Керкхове сказала, что даже в странах с большой долей привитых людей "дельта"-штамм циркулирует в тех группах, где мало вакцинированных и не соблюдают мер по предотвращению распространения коронавируса.
Ранее "Страна" приводила мнение ученого о том, что штамм "дельта" не даст сформироваться коллективному иммунитету даже после полной вакцинации.
Также мы сообщали, что Папа Римский призвал всех людей прививаться от COVID-19.