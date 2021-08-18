С военной базы в Афганистане эвакуируют 12 украинцев, которых там оставили американцы.

Об этом сообщила "Стране" сотрудница Министерства юстиции Наталья Лазарева.

По ее словам, украинцы находятся в заложниках у талибов, которые преграждают им путь к свободному выходу с базы.

В комментарии "Стране" Наталья Лазарева сказала, что для всех 12 украинцев подготовили эвакуационный рейс. Вылет организовало посольство Украины в Таджикистане.

"Писали всем, кому только можно было написать. Слава Богу, нас услышали, помогли. Сейчас ребята готовятся к поездке в аэропорт", - рассказала Наталья Лазарева.

О других украинцах, которые находятся в Афганистане, Лазаревой не известно.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба созванивался с одним из 12 украинцев, заверил, что Украина их не бросила и пообещал всех вывезти.

"Страна" подробно рассказывала, как и в качестве кого украинские граждане оказались в Афганистане, и объясняла, почему их там бросили американцы, на которых работали украинцы.