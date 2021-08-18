Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в жизнь решения СНБО "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", принятый на заседании СНБО 30 июля.

Указ №369/2021 и соответствующее решение Совета было обнародовано пресс-службой Зеленского в среду, 18 июля.

Согласно этим документа, Кабинет министров Украины должен до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Уточняется, что, среди прочего, Стратегический план должен предусматривать введение, начиная с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, введение ключевых показателей эффективности (KPI) для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

План предусматривает:

проработку вопроса о целесообразности объединения вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи в один вид - специализированная медицинская помощь;

совершенствование электронной системы здравоохранения;

подготовку документов об исключении из полномочий местных органов власти закупок лекарств и медицинских изделий;

развитие национальной системы донорства крови;

проработку вопроса об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации от коронавируса;

обеспечение высокого уровня медицинского образования и развития кадров;

приведения процедуры госрегистрации и ответственности регистрационных удостоверений на лекарственные средства в соответствие с европейскими нормами;

обеспечение сопровождения в Верховной Раде законопроекта об усилении ответственности за подделку медицинской продукции;

принятие мер по минимизации вредного воздействия самолечения;

стимулирования развития отечественного производства лекарств;

подготовку и проведение конкурса на реализацию проекта по размещению в Украине производства вакцин.

Отдельно СНБО поручило Министерству здравоохранения Украины в месячный срок обеспечить внесение изменений в документах для предотвращения покупок без электронного рецепта врача в розничной сети аптек антибактериальных, противовирусных и гормональных лекарственных средств.

Кроме того, Минздраву, Киевской городской государственной администрации и обладминистрациям обеспечить необходимый уровень вакцинации детей от инфекционных болезней, включенных в календарь профилактических прививок.

В качестве журналистского расследования "Страна" покупала сертификат вакцинации на подпольном рынке.

Напомним, что во Львовской области массовое отравление. В больницу попали 17 человек.