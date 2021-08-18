Детям нужно делать прививки согласно календарю вакцинации. Фото: pxhere.

В преддверии первого сентября, украинцам напомнили, что перед учебным годом детям нужно пройти медицинский осмотр, который входит в в Программу медицинских гарантий (то есть платить за него не нужно). О прививках у детей родителям тоже стоит подумать заранее.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

"А мы хотим напомнить, что родителям следует заранее позаботиться о все профилактические прививки у ребенка. Ведь своевременная и полная вакцинация защищает ваших детей, вас и окружающих от серьезных и потенциально смертельных заболеваний", - сказано в сообщении.

Согласно украинскому календарю профилактических прививок, обязательна вакцинация против следующих заболеваний:

  • туберкулеза,
  • полиомиелита,
  • дифтерии,
  • коклюша,
  • столбняка,
  • кори,
  • гепатита В,
  • гемофильной инфекции,
  • краснухи,
  • эпидемического паротита.

Начиная со следующего года в этот список добавиться прививка от пневмококка. Все вакцинации по данному календарю в Украине являются бесплатными.

"Детям гораздо безопаснее вакцинироваться, чем остаться без защиты. Плановая вакцинация детей во время пандемии COVID-19 защитит их от заболеваний, которым предотвращают с помощью вакцинации", - объяснили в ЦОЗ.


 
 

Украинцам напомнили о необходимости делать прививки детям. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Украинцам напомнили о необходимости делать прививки детям. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Напомним, в Украине несколько детей уже получили прививку от коронавируса.

Также сообщалось, что в МОН подготовили три сценария работы школ в новом учебном году.

 

 

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