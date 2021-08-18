Медики напомнили украинцам о необходимости вакцинировать детей. Календарь прививок
В преддверии первого сентября, украинцам напомнили, что перед учебным годом детям нужно пройти медицинский осмотр, который входит в в Программу медицинских гарантий (то есть платить за него не нужно). О прививках у детей родителям тоже стоит подумать заранее.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.
"А мы хотим напомнить, что родителям следует заранее позаботиться о все профилактические прививки у ребенка. Ведь своевременная и полная вакцинация защищает ваших детей, вас и окружающих от серьезных и потенциально смертельных заболеваний", - сказано в сообщении.
Согласно украинскому календарю профилактических прививок, обязательна вакцинация против следующих заболеваний:
- туберкулеза,
- полиомиелита,
- дифтерии,
- коклюша,
- столбняка,
- кори,
- гепатита В,
- гемофильной инфекции,
- краснухи,
- эпидемического паротита.
Начиная со следующего года в этот список добавиться прививка от пневмококка. Все вакцинации по данному календарю в Украине являются бесплатными.
"Детям гораздо безопаснее вакцинироваться, чем остаться без защиты. Плановая вакцинация детей во время пандемии COVID-19 защитит их от заболеваний, которым предотвращают с помощью вакцинации", - объяснили в ЦОЗ.
Напомним, в Украине несколько детей уже получили прививку от коронавируса.
Также сообщалось, что в МОН подготовили три сценария работы школ в новом учебном году.