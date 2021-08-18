В преддверии первого сентября, украинцам напомнили, что перед учебным годом детям нужно пройти медицинский осмотр, который входит в в Программу медицинских гарантий (то есть платить за него не нужно). О прививках у детей родителям тоже стоит подумать заранее.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

"А мы хотим напомнить, что родителям следует заранее позаботиться о все профилактические прививки у ребенка. Ведь своевременная и полная вакцинация защищает ваших детей, вас и окружающих от серьезных и потенциально смертельных заболеваний", - сказано в сообщении.

Согласно украинскому календарю профилактических прививок, обязательна вакцинация против следующих заболеваний:

туберкулеза,

полиомиелита,

дифтерии,

коклюша,

столбняка,

кори,

гепатита В,

гемофильной инфекции,

краснухи,

эпидемического паротита.

Начиная со следующего года в этот список добавиться прививка от пневмококка. Все вакцинации по данному календарю в Украине являются бесплатными.

"Детям гораздо безопаснее вакцинироваться, чем остаться без защиты. Плановая вакцинация детей во время пандемии COVID-19 защитит их от заболеваний, которым предотвращают с помощью вакцинации", - объяснили в ЦОЗ.









Напомним, в Украине несколько детей уже получили прививку от коронавируса.

Также сообщалось, что в МОН подготовили три сценария работы школ в новом учебном году.