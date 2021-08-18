В ожидании того, что талибы заставят всех женщин надеть паранджу, жительницы Афганистана бросились скупать этот предмет мусульманского гардероба, закрывающий тело и лицо. Вследствие ажиотажа цены на паранджи подскочили в десять раз.

Об этом 18 августа передает иранское агентство ISNA.

Покупка чего бы то ни было сейчас в Афганистане большая проблема. Это касается и одежды. Как рассказала агентству одна из жительниц Кабула, ей пришлось сначала выстоять многочасовую очередь в банкомат, чтобы снять наличные, а потом еще и искать паранджу.

Она добавила, что внезапный захват столицы талибами для всех стал неожиданностью: люди думали, что город продержится год и даже больше. Также она сказала, что паранджа в семьях - это редкость.

"У нас есть одна или две паранджи на трех женщин в семье. Может, придется шить из простыней какой-нибудь хиджаб", - сказала столичная жительница.

Паранджа отличается от хиджаба тем, что последний - это головной убор, закрывающий голову и плечи. Паранджа же прячет все тело.

Между тем представитель "Талибана" Сохейл Шахин уже заявил, что новая власть сделает ношение хиджаба обязательным, а вот навязывать ношение паранджи не будет.

Как сообщала "Страна", талибы предложили "Аль-Каиде" убежище в Афганистане, чтобы создать там колыбель джихада.

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