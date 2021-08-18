Медики объяснили украинцам, как избежать простуды, если вымок под дождем
Несмотря на то, что попасть под дождь в летнюю жару может быть приятно, стихия может привести и к опасным последствиям. Если вымокнуть до нитки под холодным ливнем, то можно подхватить простуду.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В ЦОЗ объяснили, что долгое пребывание в холоде забирает много энергии у организма, что может привести к переохлаждению и простуде. Поэтому, если ливень все же застал врасплох и избежать намокания не удалось, нужно выполнить ряд действий, чтобы не столкнуться с последствиями:
- снять с себя мокрую одежду, как только окажетесь в теплой комнате или укрытии, и замените ее на сухую и теплую;
- разогреть грудную клетку, шею и конечности. Промерзшие ноги прогреть с помощью теплой ванночки или надеть теплые носки;
- выпит теплый чай, но не кипяток. Вам нужно усилить эффект обогрева. Алкогольные напитки принимать не нужно.
- Если у вас нет противопоказаний, примите горячую ванну.
Напомним, в феврале во Львовской области мужчина умер от переохлаждения, еще двое обморозили пальцы.
Также сообщалось, что переохлаждение влияет на иммунитет к коронавирусу.
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