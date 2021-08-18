Указом президента Зеленского введено в действие решения СНБО "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы", принятого 30 июля 2021 года.

Соответствующий указ №367/2021 и решение СНБО опубликованы пресс-службой президента 18 августа.

В решении отмечается, что, среди прочего, Кабинет министров должен обеспечить в 2021-2022 годах финансирование мероприятий, связанных с выкупом или принудительным отчуждением с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или их частей), которые находятся в собственности юридических и физических лиц и находятся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

Кроме того, Кабмин также должен обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.

В частности, завершить договорно-правовое оформления государственной границы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций Государственной пограничной службы Украины, а также укрепить берега украинской части пограничных водных объектов.

Кроме того, Зеленский другим указом ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (секретно).

Признаны утратившими силу указы президента Украины от 28 августа 2015 г. № 522 "О решении СНБО от 28 августа 2015 г. "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами "; от 11 декабря 2015 № 695 "О решении СНБО от 11 декабря 2015 г. "О внесении изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 г, , а также от 3 октября 2017 г. № 304 "О решении СНБО от 13 сентября 2017 года "О внесении изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".

Как сообщала "Страна", Польша вслед за Литвой построит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью.

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