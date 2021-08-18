Легендарная советская, а теперь российская киностудия "Союзмультфильм" получила новый юридический статус. Из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) ее преобразовали в акционерное общество.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Владельцем 100% акций нового АО стало Федеральное агентство по управлению государственными активами "Росимущество".

Однако в будущем 75% акций или больше агентство выставить на продажу, а часть акций останется у него.

Председателем совета директоров АО "Киностудия "Союзмультфильм" назначена председатель правления студии Юлиана Слащева, а гендиректором - Борис Машковцев.

Слащева объяснила перемены тем, что организационно-правовая форма ФГУП утратила актуальность. Также она заявила о планах руководства "Союзмультфильма" сделать его заметным игроком на мировом рынке, а в условиях ФГУП заключать сделки на международном рынке невозможно.

При этом российские власти обсуждают тему сохранения в федеральной собственности исключительных прав на произведения, созданные на киностудии с 1950 по 2003 год.

Слащева заверила, что права на золотую коллекцию мультфильмов киностудии, включающую более 150 лент, останутся у государства, так как представляют исключительную ценность и "являются частью национального культурного кода".

Ранее "Страна" приводила заявление "Союзмультфильма" о том, что студия хочет продавать Netflix свою продукцию и делать совместные с американцами фильмы.

А два года назад мы писали, что бывшего директора "Союзмультфильма" заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей.