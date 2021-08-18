Саммит "Крымской платформы", намеченный на 23 августа, пройдет в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый", что на Парковой дороге.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице центра.

Как говорится в сообщении, мероприятие призвано "продемонстрировать единство мирового сообщества вокруг позиции, что Крым - это Украина, осудить преступления РФ в Крыму и вокруг него, а также определить параметры международной политики деоккупации".

Ранее стало известно об ориентировочной программе мероприятия.

Так, делегации прибудут в конгрессно-выставочный центр к 11:00-11:30. Затем начнется официальная часть, во время которой выступят президент Украины Владимир Зеленский, глава Кабмина Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и все главы делегаций.

После выступлений пройдет форум с четырьмя панельными дискуссиями по разным темам.

Саммит завершится принятием общей декларации.

На 13:45 запланирована пресс-конференция участников. Затем пройдет обед.

Как писала "Страна", на 23 августа Разумков назначил внеочередную сессию Рады, которая будет посвящена теме "Крымской платформы".

Также мы рассказывали, что к 11 августа участие в саммите подтвердили 37 стран.