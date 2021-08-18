В компании Puma официально презентовали третий комплект футбольной формы ФК "Шахтер" (Донецк) нового сезона. Ее особенностью будет необычный внешний вид. Например, дизайнеры сделали незаметной с первого взгляда эмблему "горняков", которую "спрятали" под воротником на спине.

На официальном сайте "Шахтера" сообщается, что эта форма переосмысливает обычные комплекты в совершенно новом подходе, который сочетает культуру футбола и уличной одежды.

Еще одной изюминкой новой формы "горняков" является надпись "Шахтер", выполненная индивидуальным шрифтом в самом центре футболки.

"Это возможность проявить смелость", – прокомментировал спортивную одежду старший руководитель направления Teamsport Карл Таффли.

Она выполнена из переработанного полиэстера с использованием технологии терморегуляции Puma DryCell, обеспечивающей хорошую посадку и мобильность для комфортного бега и борьбы.

Приобрести третий комплект формы "Шахтера" болельщики смогут уже с 19 августа, ознакомиться с ассортиментом – на shakhtar.com, официальном сайте Puma и в сети магазинов, а также в магазинах партнеров бренда – "Мегаспорт", "Интерспорт" и "Декатлон".

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Ранее в Украинском доме Киева представили основную форму донецкого "Шахтёра" на новый сезон 2021/2022.

Также мы писали о том, что в Киеве националисты напали на магазин спортивной одежды Puma из-за сотрудничества бренда с Дорном.