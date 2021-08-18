Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов привел данные исследования, по которым у 18% бессимптомно перенесших COVID-19 нет антител. Также он сообщил, что тяжелый постковидный синдром может проявиться даже у тех, кто болел в скрытой форме.

Об этом эксперт сообщил 18 августа во время трансляции в рамках просветительской кампании о вакцинации.

По словам Горелова, с лета 2020 года в 26 регионах России граждан тестировали на антитела к коронавирусу. Каждые два месяца тесты делали 70 с лишним тысячам людей. Как оказалось, у 18% переболевших бессимптомно и сдавших положительный ПЦР-тест вовсе нет антител.

Также специалист рассказал, что постковидный синдром может обнаружить себя через несколько дней после болезни, даже если она протекала в скрытой форме. Причем выпадение волос - это самое легкое его проявление. Также из возможных последствий инфекции он назвал сбои в работе легких и желудочно-кишечного тракта. А у некоторых болезнь вызывает инсульт или инфаркт.

По словам Горелова, ученые описали "букет из 64 у взрослых и 30 патологий у детей", включая 16 неврологических и психических расстройств.

Ранее "Страна" приводила данные другого исследования, по которому почти у всех перенесших COVID-19 антитела к вирусу сохраняются больше года.

Мы также объясняли, почему сдавать тест на антитела к коронавирусу не имеет смысла ни до, ни после вакцинации.