В среду, 18 августа, в афганском городе Мазари-Шариф генеральный консул Туркменистана встретился с руководителем представительства "Талибана" в провинции Балх.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Во время беседы, которая прошла "в позитивном и конструктивном ключе", стороны обсудили ряд вопросов о работу туркменского консульства на севере Афганистана.

"При этом было отмечено, что отношения между народами двух стран носят братский характер и основаны на принципах дружбы и добрососедства", - сказано в сообщении.

В этот же день генконсул встретился и с представителем "Талибана" в провинции Герат, чтобы обсудить работу консульства в западной части Афганистана.

"На встрече, прошедшей в дружественной обстановке, было подчеркнуто, что историческая и культурная общность народов Туркменистана и Афганистана служит прочной основой для развития добрососедских отношений в настоящее время и в долгосрочной перспективе", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, талибы в Афганистане расстреляли митинг в поддержку флага страны.

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