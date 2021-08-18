Лидеры движения "Талибан", на выходных полностью захватившего Афганистан, предложили террористам из "Аль-Каиды" использовать территорию страны в качестве убежища. Талибы планируют создать на афганских землях колыбель джихада.

Об этом сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на отчет Пентагона.

Документ Минобороны США с данными о планах террористов появился на следующий день после заявления Джо Байдена о цели пребывания американцев в Афганистане - ослабить "Аль-Каиду" и не допустить новых атак на США.

По данным Пентагона, теперь, когда "Талибан" вернулся к власти, у террористической группировки снова есть безопасное место для подготовки организации массовых убийств. Кроме того, "Талибан" поддерживает отношения с "Аль-Каидой", предоставляя убежище террористам в Афганистане.

Специалист по терроризму и конфликтам из британского Королевского института объединенных служб Эмили Винтерботэм сказала, что существует много разных группировок, которые действуют в Афганистане. Несмотря на вмешательство в 2001 году США в дела страны "Аль-Каида" все еще имеет там плацдарм, ее члены никуда оттуда не исчезли.

К тому же в руководстве талибов иного лиц, которые сражались бок о бок с "Аль-Каидой". Одно из них - Сираджуддин Хаккани, один из заместителей лидера "Талибана" и сын близкого друга Усамы бен Ладена.

Между тем в США заверяют, что "Талибан" не будет сотрудничать по крайней мере с ИГИЛ, так как группировки враждуют друг с другом.

Ранее "Страна" прогнозировала, кто может возглавить Афганистан при "Талибане".