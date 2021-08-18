В Луцке люди без особого места жительства самовольно поселились в парковочной будке возле пивного заведения. Они распивают алкоголь и вымогают у водителей деньги за оплату парковки.

Об этом сообщает ИА Конкурент.

Изначально в будке поселилась женщина средних лет, а потом к ней присоединились бездомные мужчины, которые злоупотребляют спиртным. В пивном заведении, возле которого находится будка, однажды дали денег одному из них за уборку, но не позволяли бродягам селиться на парковке.

Горожане начали жаловаться на шум и антисанитарию, которая возникла вокрух заселившихся в парковочную будку людей без особого места жительства. Кроме того, один мужчина рассказал, как бездомные вымогали у него деньги за парковку авто.

Парковочную будку захватили бездомные. Фото: Конкурент

Напомним, в Киеве мужчина без особого места жительства и его возлюбленная получили паспорта, чтобы узаконить отношения.

Также сообщалось, что модный бренд одежды из Франции скопировал образы для своего лукбука с фотографий бездомного мужчины из Львова.