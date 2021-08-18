В среду, 18 августа, на торгах цены на нефть эталонных марок перешли к росту. Этому способствовала публикация данных Минэнерго США. Сразу после этого октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 по Киеву стали дороже на $0,30 или на 0,43% и составили $69,33 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи растут на $0,21 (0,32%) - до $66,80 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей. Об этом говорится в данные еженедельного доклада министерства энергетики.

Товарные запасы бензина выросли на 696 тыс. баррелей и составили 228,16 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Ранее поддержку котировкам оказали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), указавшие на падение запасов сырья в США.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения по поводу спроса на фоне роста числа заражений новым штаммом коронавируса в мире и последних статданных из США и Китая, свидетельствующих о замедлении роста экономики этих стран. Давление на рынок также оказывает рост доллара, пишет Trading Economics.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает агентство Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Данные API указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черном море случился разлив нефти. Площадь пятна выросла за 4 дня в 400 тысяч раз.

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