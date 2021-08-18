В Boston Dynamics показали роботов, которые легко занимаются паркуром. Видео
Одна из ведущих инженерных компаний мира, которая специализируется на робототехнике, Boston Dynamics презентовала новые возможности гуманоидных роботов Atlas. Теперь они могут заниматься паркуром.
Соответствующие видео компания обнародовала в YouТube.
На кадрах видно двух роботов, у каждого две руки и две ноги. Они бегают и прыгают по разным поверхностям, заскакивают на ящик, ходят по узкой доске и делают сальто назад. При этом ни на миг не теряют равновесия.
"Паркур - идеальная песочница для команды Atlas из Boston Dynamics, где можно экспериментировать с новым поведением. В этом видео наши гуманоидные роботы демонстрируют атлетику всего тела, поддерживая равновесие с помощью множества быстро меняющихся и высокоэнергетических действий. С помощью прыжков, балансиров и опорных прыжков мы демонстрируем, как мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта", - сказано в описании к видео.
Это не первый раз, когда роботы Boston Dynamics удивляют своими возможностями - накануне Нового года инженеры заставили их станцевать под хит 60-х.
Также мы писали, что Boston Dynamics научили своих робопсов убирать на улице мусор.