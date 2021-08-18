Одна из ведущих инженерных компаний мира, которая специализируется на робототехнике, Boston Dynamics презентовала новые возможности гуманоидных роботов Atlas. Теперь они могут заниматься паркуром.

Соответствующие видео компания обнародовала в YouТube.

На кадрах видно двух роботов, у каждого две руки и две ноги. Они бегают и прыгают по разным поверхностям, заскакивают на ящик, ходят по узкой доске и делают сальто назад. При этом ни на миг не теряют равновесия.

"Паркур - идеальная песочница для команды Atlas из Boston Dynamics, где можно экспериментировать с новым поведением. В этом видео наши гуманоидные роботы демонстрируют атлетику всего тела, поддерживая равновесие с помощью множества быстро меняющихся и высокоэнергетических действий. С помощью прыжков, балансиров и опорных прыжков мы демонстрируем, как мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта", - сказано в описании к видео.

Это не первый раз, когда роботы Boston Dynamics удивляют своими возможностями - накануне Нового года инженеры заставили их станцевать под хит 60-х.

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