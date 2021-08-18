В США обрушившийся на Западную Вирджинию тропический шторм Фред теперь несет наводнения и оползни в штате Нью-Йорк. В Западной Вирджинии и Северной Каролине утром в среду, 18 августа, непогода оставила без электроснабжения около 25 тысяч людей. Об этом сообщает Associated Press.

В Северной Каролине из-за нескольких оползней был закрыт участок шоссе "Интерстейт 19", проходящий через ущелье Нантахала.

Накануне сообщалось, что тропический шторм Фред вызвал торнадо в штатах Джорджия и Северная Каролина.

В штате Теннесси из-за непогоды закрыты школы. Также эвакуировали людей, которые живут в районе переполненных из-за дождя рек Френч-Брод, Ноличаки и Голубиной реки.

Известно, что тропический шторм Фред был сформирован неделю назад над Пуэрто-Рико и затем начал перемещаться на север в сторону побережья США.

Ранее "Страна" писала о том, что утром в среду непогода обесточила почти полторы сотни населенных пунктов Украины.

Также мы сообщали, что число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419 человек, но на страну движется тропический шторм Грейс.