Мир автоспорта потрясло двойное убийство генерального директора бельгийской трассы "Формулы-1" Спа-Франкоршам Натали Майе и ее любовницы-лесбиянки по имени Энн. Преступление совершил муж Натали Франц Дюбуа, застав ее в процессе измены, после чего сам обманутый муж совершил суицид.

О трагедии пишет британский таблоид Express.

Натали занимала пост гендиректора трассы с 2016 года, Франц тоже не последний человек в гонках: он был владельцем одной из автомобильных команд и соучредителем гоночной серии VW Fun Cup. Также оба в прошлом были гонщиками, причем погибшая - более успешной, чем убийца: пять раз она завоевывала призеры соревнований, а в 2006 году выиграла серию 25 Heures VW Fun.

Пара состояла в браке 17 лет. Францу исполнилось 75 лет, Натали был 51 год, а любовнице - 53 года.

Полиция предварительно квалифицировала преступление по статьям о двойном убийстве и самоубийство, но пока не может подтвердить, что причиной трагедии стала именно неверность. По словам знакомых Дюбуа, он довольно давно знал о лесбийских отношениях Натали.

Как сообщила полиция, три тела с огнестрельными ранениями нашли в ночь с субботы на в воскресенье в доме Натали в коммуне Гуви (Бельгия). Коллеги Натали поняли, что что-то стряслось, когда она не приехала на последний день ралли - важный этап чемпионата мира.

Видные деятели автоспорта в шоке от случившегося. Они говорят, что спорт потерял выдающуюся женщину и энтузиаста, которая провела масштабную модернизацию одной из старейших трасс.

Бывший босс "Формулы-1" Жан Тодт написал в Твиттере: "Она олицетворяла дух автоспорта. Все мои мысли и сочувствие обращены к ее семье, друзьям и командам Спа-Франкоршам".

Полиция продолжает расследование.

Ранее "Страна" писала о похожем случае в Запорожье, где ревнивец убил жену с любовником, а потом выстрелил себе в голову.

Мы также рассказывали, как в Сумах мужчина убил из ревности будущего мужа своей экс-супруги.