На внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое состоится 23 августа, народные депутаты не будут рассматривать кадровые вопросы. То есть и увольнение министра развития общин и территорий Алексей Чернышова, с последующим его назначением главой КГГА вместо Кличко, на что ранее намекнул нардеп Ярослав Железняк, рассматривать не будут.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила "Интерфакс-Украина".

"Процедура созыва внеочередной сессии немного сложнее, чем заседания. Просто так добавить вопрос нельзя. Необходимы или письмо президента, или 150 подписей народных депутатов. Ни подписей не собирают под этот (кадровый) вопрос. И, насколько я знаю, такого письма от президента тоже нет", - заявила Кравчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в мае заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко. После этого во множестве структурных подразделений КГГА, коммунальных предприятиях и даже дома соратника Кличко экс-нардепа Артура Палатного были проведены обыски. По итогам обысков был выписан ряд подозрений.

28 августа глава политической партии "Голос" Ярослав Железняк намекнул, что на внеочередной сессии Рады могут согласовать назначения Чернышова на пост главы КГГА вместо Кличко. Однако источники "Страны" на Банковой эту информацию не подтвердили.