В Пентагоне заявили, что в аэропорту Кабула могло случиться несколько "смертельных случаев" во время вылета самолетов.

Об этом сообщает CNN.

При этом в Пентагоне добавили, что американские военные не открывали огонь на поражение по афганцам, которые находились в аэропорту Кабула, а делали только предупредительные выстрелы.

Напомним, вчера сообщалось, что к вечеру 17 августа, из-за стрельбы при погрузке на самолеты и давки число погибших в аэропорту Кабула достигло по меньшей мере 40 человек. СМИ сообщили, что люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также давки сотен отчаявшихся.

Отметим, что хаос в аэропорту Кабула начался вечером 15 августа после начала эвакуации сотрудников посольств. Однако прибежавших туда афганцев-переводчиков и другой обслуживающий персонал от самолетов отгоняли выстрелами обеспечивающих эвакуацию морпехов.

Сегодня также сообщалось, что в шасси военно-транспортного самолета США С-17 были найдены останки человека. По предварительным данным, они принадлежат афганцу, который пытался сбежать из страны после прихода к власти талибов. После этого членам экипажа прилетевшего из Кабула американского самолета понадобились психотерапевты и священники после увиденного.