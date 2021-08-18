В четверг, 19 августа, по Украине с запада на восток продолжит шествие холодный атмосферный фронт циклона Luciano, поэтому большинство областей снова накроет грозами. При этом с запада на территорию Украины уже начнет влиять антициклон Fridoline, который обеспечит западным регионам сухую погоду. Завтра жара еще на денек задержится на юго-востоке и в Харьковской области. На остальной территории Украины уже значительно прохладнее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Завтра в западных регионах, а также в Житомирской области осадков не ожидается. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +7-12 градусов, а днем прогнозируют +​​20-25.

В юго-восточных регионах и в Харьковской области ночью осадков не прогнозируют, а вот днем ​​придут кратковременные дожди, грозы, местами град. Температура воздуха ночью +16-21, а днем ​​+28-33.

На остальной территории страны - кратковременные грозовые дожди, не исключен град. Ночью в центральных и южных областях местами обильные дожди. Температура воздуха в ночные часы +13-18, а днем ​​21-26 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с. В центральных и южных, а днем ​​также и в восточных областях местами возможны шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и области в четверг ночью - кратковременный дождь, но днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13-15 , а днем ​​+21-23 градусов.

Как сообщалось, пришедший из Скандинавии циклон Luciano способен остудить температуру воздуха в Украине на 10 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает столицу в праздничные дни. В День Флага, 23-го августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов. И на День Независимости, 24-го августа, погода в Киеве обещает быть хорошей. Будет много солнца, дождь не ожидается. Днем +24-26 градусов, вечером +18-20 градусов.

Также мы сообщали, что утром в среду непогода обесточила почти полторы сотни населенных пунктов Украины.