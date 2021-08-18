Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если бывший президент страны Михаил Саакашвили вернется на родину, ему подарят "коллекцию галстуков" и посадят в тюрьму.

Его слова передает "РИА Новости".

По его словам, президентство Саакашвили было "темным временем", а сам он "угнетатель" и "клоун".

Также он считает проведение экс-президента позором, и заявил, что его посадят в тюрьму, как только он вернется в Грузию, добавив, что у него есть большая коллекция галстуков, чтобы Саакашвили было комфортно в заключении.

Перед этим Гарибашвили обвинял Саакашвили в том, что он организовал антиправительственные митинги. Также он заявлял, что бывший президент и оппозиционные СМИ, которые работают в его интересах, пытаются подорвать общественный строй. Кроме того, он обвинил в этом партию Саакашвили "Единое национальное движение".

Как известно, в 2008 году на ВВС показали кады, где Саакашвили жевал свой галстук во время съемки интервью с ним. Во время этого он начала говорить по телефону, не попросив выключить камеры. При этом он начала жевать свой галстук.

Напомним, ранее мы писали, что Саакашвили попросил власти Грузии пустить его в страну на сутки и посмотреть, что будет.

Также сообщалось, что в Грузии в организации беспорядков из-за приезда Познера обвинили Саакашвили.