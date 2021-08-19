В ночь с 18 на 19 августа на российском телеканале НТВ вышла премьера фильма "Солнцепек". В нем повествуется о событиях в Луганской области в мае и июне 2014 года - периоде начала интенсивных боевых действий.

Картина обратила на себя внимание еще до выхода по двум причинам. Во-первых, это первый художественный фильм о войне на Донбассе, который сняли россияне. Во-вторых, значимости картине добавили две звезды - Алексей Кравченко ("9 рота", "Бригада", "Спецназ") и Владимир Ильин ("Утомленные солнцем", "Марш Турецкого", "Сибирский цирюльник").

Зрителям показывается обстрел Луганской ОГА и сбитие военного самолета ВСУ. Описываются зверства и пьянство добровольческих батальонов.

С самой лучшей стороны показано "ополчение ЛНР", а народ Луганской области - храбрым, готовым защищать свой дом до последней капли крови.

Картина относится к той категории фильмов, в которой есть четко определяемые стороны "добра и зла". Без всяких полутонов.

По данным CМИ, спонсировал фильм близкий к Путину предприниматель Евгений Пригожин, которого часто связывают с ЧВК "Вагнера". Представители Пригожина эту информацию опровергли.

"Страна" посмотрела картину и подготовила рецензию. В этом материале публикуются жестокие кадры и описания, он предназначен для аудитории 18+.

О чем фильм "Солнцепек"

Начинается фильм - он был снят в Симферополе и окрестностях - с авторской предыстории. Зрителю сообщается, что в середине апреля 2014 года в Украина началась антитеррористическая операция: "Под видом АТО украинскими государственными органами были организованы широкомасштабные боевые действия, повлекшие за собой массовое истребление мирного населения".

На юго-восток страны были отправлены регулярные войска и добровольческие батальоны, "большую часть которых составляли уголовные элементы, мародеры и националисты". "Фактически начался повсеместный геноцид русскоязычного населения", - говорит закадровый голос.

"Для запугивания населения применялись карательные меры по уничтожению мирного населения, в том числе бомбардировки с воздуха и земли. Особую популярность получили так называемые "блуждающие минометы", установленные на гражданский транспорт", - указывают авторы и публикуют число погибших жителей.

Сообщается, что фильм основан на реальных событиях. В нем приводятся два широко известных факта - обстрел Луганской ОГА 2 июня (погибли 8 человек) и сбитие самолета ВСУ 14 июня (из жизни ушли 49 человек). Насколько все остальное имеет отношение к реальности - неизвестно.

Первые пять минут фильма - это откровенная жесть. В село под Луганском врывается бандитская группировка. Ее члены общаются между собой на украинском языке. Вооруженный человек говорит фразу: "Здоровеньки булы", после чего одним выстрелом убивает главу семьи.

Преступники пронимают в сельскую хату. Бугай вырубает молодую женщину, тащит в комнату за волосы. Приказывает наклониться, чтобы изнасиловать. Дабы женщина не сопротивлялась, бандит приковывает кисть ее руки к столу ножом. Совершает надругательство и убивает. В кроватке в это время плачет младенец. Из жилья выносят немногочисленные драгоценности и маленькую стопку 50-гривневых купюр.

Забегают в следующий частный дом. Опять массовый расстрел семьи. Беременную девушку лишают жизни выстрелом в спину. Контрольный делают по животу...

Выживает только маленькая девочка Катя, которой удается спрятаться в курятнике. Ее спасает семья - отец, мать и сын 17 лет - проезжавшие мимо на автомобиле и остановившаяся, чтобы набрать воды в колодце. .

Без вещей и документов, но уже вместе с чужой девочкой, или бегут из Луганской области в Воронеж. Но далеко уехать не удалось. На недавно установленном блокпосту их останавливают "ополченцы". Ехать в Россию запрещают для их же безопасности, так как границу еще контролируют украинские военные.

"Ополченцы" сопровождают семью в Луганск к полевому командиру Павлу Сергеевичу. Эту роль - главную - исполняет Алексей Кравченко (на кадре ниже). Украинский зритель может его узнать по фильмам "9 рота", "Бригада", сериалу "Спецназ". В России он считается топ-актером, который чаще всего предстает как раз в амплуа военных или чекистов.

В "Солнцепеке" полевой командир Павел - основной положительный персонаж. Девочку Катю он угощает конфетами. Ее и всю семью отправляет временно, до открытия границ с Россией, пожить к своим пожилым родителям. Главе семьи - Владу, бывшему участнику войны в Афганистане - он предлагает подключиться к "ополчению". Но тот отказывается, мол, ужасов ему хватило в Афгане. И принимает предложение Павла о другой работе - становится водителем скорой помощи.

События переносят зрителя в Киев. В это же время, в мае 2014 года, в местном баре пьют пиво молодые парни - киевлянин и москвич.

Киевлянин говорит, цитируем: "...Освободим страну и будем в Европу нормально ездить. Вы у себя в Москве в прошлом застряли, а мы в будущее хотим. Вот в Европе нормально живут. Если бы вы нам не мешали, мы бы давно жили как люди". Москвич солидарен со своим товарищем, поскольку является сторонником Евромайдана. Он решает отправиться в зону АТО в качестве добровольца.

За соседним столиком напряженно смотрит новости на большом экране взрослый мужчина. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Эмоциональные рассуждения парней тоже побуждают его поехать в Луганскую область.

У выхода из бара афганец (так будем называть его далее) встречает мужчину по имени Грыць, он же Гриша, уроженец Львовской области, одетый в черную вышиванку. Грыць стреляет у афганца сигарету и, будучи подшофе, рассуждает: "Ну шо, видчуваешь? Свобода! Главное, чтобы москалык не лез". Вокруг ходят люди с флагами Украины и кричат: "Слава Украине! Героям слава".

В украинскую столицу зритель больше не вернется. Далее действие происходит в Луганской области.

Афганец, москвич и Грыць встречаются уже на тренировочной базе добробатов неподалёку от Луганска. Афганец там становится одним из главных, учит стрельбе и боевому искусству мужчин. Помимо него, с бойцами работают тренеры-американцы - отовсюду звучит английская речь.

Жестокость, которая происходит в тренировочном лагере добробатов, афганцу не нравится. На улице установлена клетка, в которой сидит луганчанин. Его туда посадили, пытают, справляют на него нужду по малому за то, что он ходил с "колорадской" ленточкой.

Другому луганчанину добробаты перерезали сухожилия чуть выше пяток - в наказание на попытки побега. Теперь он не может ходить. Стоит на коленях и истекает кровью. Добробаты смеются над его страданиями.

Таким образом у фильме определился отрицательный персонаж. Этот образ собирательный - все члены добровольческого батальона. Помимо того, что они пытают мирных жителей и злоупотребляют алкоголем, от скуки стреляются из тяжелых орудий по ближайшим селам.

Снаряды от добробатов регулярно "прилетают" в дома жителей Луганской области. Мать разрывает на части на глазах у сына. Очередные залпы - и уже разносит актовый зал, где дети младшего школьного возраста поют "Прекрасное далеко". Эта мелодия продолжает звучать, когда их тела выносят на улицу. Матери рвут на себе волосы.

Полевой командир Павел потом объясняет: у Киева такая тактика. Она заключается в том, чтобы "закошмарить мирное население, чтобы настроить народ против нас". Но многочисленные трагедии наоборот приводят жителей в "ополчение".

Парень, который видел смерть своей матери, и учитель пения приходят добровольно служить. Роль педагога исполнил Владимир Ильин. Он знаменит участием в картинах "Утомленные солнцем", "Марш Турецкого", "Сибирский цирюльник" и многих других. Более молодому поколению он известен еще и как отец Александра Ильина, сыгравшего Лобанова в сериале "Интерны".

Полевой командир Павел изначально не берет в "ополчение" парня и учителя пения. Мол, один слишком молод, второй - наоборот, уже стар. Но педагогу удается переубедить такими словами: "Вы считаете, что у вас есть право решать, кому защищать свою землю, а кому - нет?!"

Боевые действия проходят едва ли не каждый день. 2 июня 2014 года авиация обстреливает Луганскую обладминистрацию. Павел, который шел в ОГА с докладом, получает контузию. Зрителю опять показывают страшные кадры - вся площадь в крови, на каждом метре погибший или раненый.

Далее из бесед полевого командира Павла становится известно, что цель "ополчения" - отбить у Киева луганский аэропорт. Но успехов на этом фронте "ЛНР" нет.

Во время очередного боя в руки к "ополченцам" попадают добробатовцы, с которыми мы знакомились ранее - афганец, москвич и львовянин Грыць. Павел приказывает всех их не казнить и не брать в плен, а лечить в местной больнице. Потом каждого из них вызывает на беседу.

Перед встречей Павлу подготовили биографии этих добробатов. Например, львовянину рассказывает о его жене и маленьком сыне. Жену, говорит полевой командир, мои люди во Львовской области изнасиловали и убили, а сыну - перерезали горло.

Грыць испытывает шок. Но Павел успокаивает его - ничего такого не было. Но в качестве морали полевой командир призывает львовянина убираться в свое село подо Львовом. Аргументирует так: "Это не мы к тебе пришли домой. Это ты пришел к нам домой". В итоге львовянина и москвича помощники Павла вывозят в поле и те уходят подальше от "ЛНР".

Что касается афганца, он остается в Луганске и решается присоединиться к "ополчению". Водитель скорой помощи Влад - его сослуживец. Влад упрекает товарища в том, что тот приехал в "ЛНР" изначально - мол, не смог пережить Афган и ему воевать лишь бы на какой войне. Ближе к концу фильма афганец расплачется из-за своей сломанной жизни и выстрелит себе в голову.

Параллельно проходит еще одна сюжетная линия - о деятельности мародеров-добробатов, со зверств которых началась картина. "Ополченцы" их отлавливают, многих убивают на месте. Одного выжившего, который сидит на крепких наркотиках, доставляют к Павлу. Полевой командир щадит даже его, но потом все равно зарезает в целях самообороны.

Длительность фильма "Солнцепек" - 2 часа 15 минут. Кульминация начинается где-то с 1 часа 50 минут. Во время нового обстрела снаряды попадают в дом родителей Павла. Гибнут его пожилые мама и папа, жена водителя скорой помощи Влада и сын. Спасается только девочка Катя, которая на минуту до случившегося выбежала во двор на лай любимой собаки.

Утром следующего дня Влад приходит на разговор к Павлу - просит принять его в "ополчение". Но полевой командир говорит, что уже поздно: "У меня только 500 бойцов, а против нас - украинская армия..." Павел, было, хотел опустить руки. Не помогает боевой помощью и Россия (в картине красной линией проходит то, что российских военных и техники в "ЛНР" нет). Усилила его упаднические настроения новость от помощника - украинская армия направляет три самолета подкрепления.

Зрителю показывают кадры из Днепропетровска. Там 14 июня 2014 года беседуют украинский военный начальник и представитель армии США. Он ходит с нашивкой US Army и говорит на ломаном русском. Силовики готорят к отправке в Луганскую область упомянутые самолеты с военными ВСУ, наемниками из США и Канады.

"Релакс! Вместе мы будем делать вашу страну свободной и демократичной", - говорит американец украинскому коллеге.

В это время в Луганске, несмотря на скептицизм Павла, начинают готовиться к "встрече" военных бортов. Помощник полевого командира взял из "музея" и "оттуда, где больше нет" самоходную зенитную установку. Ее трое "ополченцев" установили неподалеку от взлетно-посадочной полосы луганского аэропорта.

Во время полета на борту украинского самолета американцы пьют виски. Солдат из США рассказывает служащему ВСУ историю своей семьи. Мол, его прадед был в Украине в 1942 году. Но тогда он не смог реализовать здесь задачи "Великой Германии", за которую воевал. Внук говорит, что хочет это исправить. Украинец лишь пожимает плечами - английского он не знает. В целом же военные ВСУ - не путать с добробатами - в фильме представлены нейтрально.

Из самоходной зенитной установки и автоматов трое "ополченцев" подбивают один лайнер. Он терпит крушение. Последние слова украинского пилота: "Я же говорил: накажет нас Бог, накажет". Напомним, катастрофа Ил-76 случилась в Луганске ночью 14 июня. Погибли все 49 человек, которые были на борту. В фильме показывается, что остальные самолеты ВСУ сменили курс и отправили в обратном направлении.

Утром следующего дня вновь бой. Погибли много "ополченцев", в том числе учитель пения. Полевой командир Павел приехал на место и встретил там группу мужчин без опознавательных знаков. Он подумал, что это враг, но оказалось, что нет.

"Спокойно, друзья, - обратился к Павлу и его людям мужчина. - Мы немного вам поможем, если вы не против и не откажете. Теперь у вас есть бронетехника - она шла на Луганск [со стороны Украины], теперь она ваша".

Павел рад и спрашивает, чем может помочь он. Мужчина без опознавательных знаков отвечает: "У нас все есть". Но добавляет, что лишь заберет почитать книгу, которую на протяжении фильма носил с собой учитель пения. И наконец показывает обложку в кадре - "Избранные работы" авторства Рихарда Вагнера. После этого военные уходят по полю в рассвет.

Трейлер фильма Солнцепек 2021 года: