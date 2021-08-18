В Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Об этом сообщает RMF24 в среду, 18 августа.

Только с начала текущего месяца более 2100 человек предприняли попытку незаконно попасть в Польшу из Беларуси. При этом, по данным МВД Польши, около 400 иммигрантов были высланы из страны в течение полутора месяцев.

В связи с увеличением количества нелегальных мигрантов в Польше приняли решение усилить охрану границы с Беларусью. В частности на 150-киллометровом участке границы в Подляшском воеводстве планируют увеличить забор из колючей проволоки, который составляет 100 км. Помимо этого, в случае необходимости, к границе отправят дополнительных военнослужащих, сейчас там уже находится 1000 солдат.

Кроме того, Совет министров Польши принял проект поправок к закону об иностранцах и закон о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации.

Согласно поправкам, если иностранец пойман на незаконном пересечении границы, то при принятии решения о его возвращении процедуры Административно-процессуального кодекса отменяются. В ускоренном порядке решения принимаются компетентным командиром пограничной службы . Решение можно будет обжаловать, но из-за границы.

Если же человек хочет подать заявку о получении статуса беженца или об убежище, то в случае, если он нелегально прибыл из страны, которая не считается опасной (в том числе из Украины, России и Беларуси), его просьба не будет рассматриваться.

Напомним, Литва тоже столкнулась с проблемой увеличения количества нелегальных мигрантов, которые пересекают границу через Беларусь. В результате Вильнюс решил построить забор из колючей проволоки на границе с республикой.

Также сообщалось, что Украина отправила в Литву колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.